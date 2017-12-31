В Москве стартовали праздничные новогодние мероприятия.

31 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве стартовали праздничные новогодние мероприятия.



Новый год в столице встретят на Тверской улице, в 22 парках, а также на площадках во всех округах столицы.



Для удобства граждан метро и МЦК будут работать всю ночь. Также организованы 70 круглосуточных маршрутов наземного транспорта.