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Город (Москва и область)     12.12.2019 16:06

В Москве строится 143 дома по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья 

12 декабря. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в Москве строится 143 дома в рамках программы реновации жилья, рассказал в интервью ТАСС глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Бочкарев также отметил, что еще 65 домов находятся в стадии проектирования.

По словам Бочкарева, с момента старта программы в эксплуатацию введено 49 домов, из которых 44 уже передано под заселение. В тоже время первые дома, которые были спроектированы и построены непосредственно в рамках программы реновации, будут готовы к середине 2020 года.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  программа реновации  жилье  реновация жилья 

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