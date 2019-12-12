12 декабря. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в Москве строится 143 дома в рамках программы реновации жилья, рассказал в интервью ТАСС глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Бочкарев также отметил, что еще 65 домов находятся в стадии проектирования.
По словам Бочкарева, с момента старта программы в эксплуатацию введено 49 домов, из которых 44 уже передано под заселение. В тоже время первые дома, которые были спроектированы и построены непосредственно в рамках программы реновации, будут готовы к середине 2020 года.
16:06 Город (Москва и область) В Москве строится 143 дома по программе реновации
15:52 Город (Москва и область) Открыто движение по участку Южной рокады от Пролетарского до Балаклавского проспекта
14:36 Происшествия На МЦД произошел сбой в чтении карт «Тройка» на браслетах и брелоках
14:06 Власть Госдума приняла закон о возвращении комнат для курения в аэропорты
13:41 Власть Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 12 тысяч рублей
21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин
20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года
13:12 Общество Юрий Лужков. Биография
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года