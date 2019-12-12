12 декабря. Mossovetinfo.ru – В настоящее время в Москве строится 143 дома в рамках программы реновации жилья, рассказал в интервью ТАСС глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.



Бочкарев также отметил, что еще 65 домов находятся в стадии проектирования.



По словам Бочкарева, с момента старта программы в эксплуатацию введено 49 домов, из которых 44 уже передано под заселение. В тоже время первые дома, которые были спроектированы и построены непосредственно в рамках программы реновации, будут готовы к середине 2020 года.