20 декабря. Mossovetinfo.ru – К концу 2019 года программа реновации жилья в Москве вышла на хорошие мощности, сообщил в своем микроблоге в Twitter заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



По словам Хуснуллина, в работе по программе реновации находится более 200 домов: 145 домов уже строится, еще 70 находятся в стадии проектирования.



Ранее сообщалось, что в 2019 году в рамках программы реновации жилья в Москве введено в эксплуатацию 10 жилых домов.