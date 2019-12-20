Другие материалы
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Город (Москва и область)
20.12.2019, 12:57
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на 21 декабря из-за тумана
20 декабря. Mossovetinfo.ru –Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на субботу, 21 декабря в связи с возможным образованием тумана, сообщается на официальном сайте Гидрометцентр...
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Город (Москва и область)
20.12.2019, 12:52
В московском метро 20 декабря открылся бесплатный каток
20 декабря. Mossovetinfo.ru – Бесплатный каток для пассажиров открылся в пятницу, 20 декабря, в московском метро между станцией «Спортивная» и станцией МЦК Лужники, сообщается на официальном сайте ...
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Город (Москва и область)
20.12.2019, 11:47
В Москве строится 145 домов по программе реновации
20 декабря. Mossovetinfo.ru – К концу 2019 года программа реновации жилья в Москве вышла на хорошие мощности, сообщил в своем микроблоге в Twitter заммэра Москвы Марат Хуснуллин. По словам Ху...