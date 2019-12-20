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Город (Москва и область)     20.12.2019 11:47

В Москве строится 145 домов по программе реновации

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  проектирование  программа реновации 

20 декабря. Mossovetinfo.ru – К концу 2019 года программа реновации жилья в Москве вышла на хорошие мощности, сообщил в своем микроблоге в Twitter заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, в работе по программе реновации находится более 200 домов: 145 домов уже строится, еще 70 находятся в стадии проектирования.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в рамках программы реновации жилья в Москве введено в эксплуатацию 10 жилых домов.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  проектирование  программа реновации 

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