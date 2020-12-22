22 декабря. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, в городе свободно 30% коек, выделенных для больных коронавирусом, заявил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянн.



Мэр отметил, что неделю назад в Москве было зафиксировано снижение заболеваемости на 12%, однако на этой неделе вновь отмечается рост заболеваемости в 5%. Кроме того, наблюдается рост госпитализаций.



Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Москве госпитализировали 1 844 человека с коронавирусом.