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Город (Москва и область)     04.03.2021 10:42

В Москве уберут таблички «Фотовидеофиксация»

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Теги:  камеры  дорожные знаки  фотовидеофиксация 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены до 1 сентября снять в городе все дорожные указатели камер фото- и видеофиксации, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Согласно новым Правилам дорожного движения, вступившим в силу 1 марта, местные власти не обязаны предупреждать водителей о каждой камере, достаточно таблички «Фотовидеофиксация» на въезде в населенный пункт.

В мэрии Москвы считают, что водителям достаточно данных о камерах в навигаторах, а также тех данных, которые опубликованы на Едином транспортном портале и сайте ЦОДД.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в правилах дорожного движения появляется новый дорожный знак, обозначающий установленные камеры фото- и видеофиксации.

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Карта места

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Теги: 
камеры  дорожные знаки  фотовидеофиксация 

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