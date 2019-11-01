1 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве упростили работу электронного сервиса «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете», сообщается на портале mos.ru.
Ранее, чтобы воспользоваться сервисом, гражданам необходимо было на портале mos.ru номер учетного дела, год постановки на учет, административный округ, муниципальный район. Теперь, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться на портале mos.ru. Остальные сведения будут автоматически подгружены из личного кабинета пользователя.
Сервис находится на портале mos.ru в разделе «Социальная поддержка», в подразделе «Жилищные условия».
10:42 Город (Москва и область) Московский зоопарк с 1 ноября перешел на зимний режим работы
09:55 В России Закон о суверенном рунете вступил в силу в России
09:44 Город (Москва и область) В Москве упростили работу сервиса для стоящих на жилищном учете
08:56 Город (Москва и область) Московские отделы ЗАГС с 1 ноября работают без перерыва на обед
08:49 Город (Москва и область) Мобильные пункты вакцинации работают последний день 1 ноября
17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы
16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием
13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин
12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября
12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию