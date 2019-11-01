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Город (Москва и область)     01.11.2019 09:44

В Москве упростили работу сервиса для стоящих на жилищном учете

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Теги:  сервисы  оптимизация 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве упростили работу электронного сервиса «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете», сообщается на портале mos.ru.

Ранее, чтобы воспользоваться сервисом, гражданам необходимо было на портале mos.ru номер учетного дела, год постановки на учет, административный округ, муниципальный район. Теперь, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно авторизоваться на портале mos.ru. Остальные сведения будут автоматически подгружены из личного кабинета пользователя.

Сервис находится на портале mos.ru в разделе «Социальная поддержка», в подразделе «Жилищные условия».


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Теги: 
сервисы  оптимизация 

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