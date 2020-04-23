23 апреля. Mossovetinfo.ru – При проверках цифровых пропусков в Москве особое внимание будут уделять автомобилям из других регионов, а также машинам с зарубежными госномерами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).



Данная мера будет предпринята для того, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса, а также для того, чтобы воспрепятствовать завозу новых случаев заражения из других регионов.



Цифровые пропуска для поездок по городу начали действовать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков. Для поездок по городу к пропуску должны быть привязаны транспортная карта или госномер автомобиля. За поездку на автомобиле без цифрового пропуска или с пропуском, к которому не привязан номер машины, водители будут оштрафованы на 5 тысяч рублей.



На 23 апреля в Москве выявлено 33 910 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.