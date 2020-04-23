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Город (Москва и область)     23.04.2020 18:32

В Москве усилят контроль за автомобилями из регионов и с зарубежным госномерами

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Теги:  коронавирус  цифровые пропуска  автомобили  контроль 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – При проверках цифровых пропусков в Москве особое внимание будут уделять автомобилям из других регионов, а также машинам с зарубежными госномерами, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Данная мера будет предпринята для того, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса, а также для того, чтобы воспрепятствовать завозу новых случаев заражения из других регионов.

Цифровые пропуска для поездок по городу начали действовать в Москве и Подмосковье с 15 апреля. С 22 апреля в Москве и области начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков. Для поездок по городу к пропуску должны быть привязаны транспортная карта или госномер автомобиля. За поездку на автомобиле без цифрового пропуска или с пропуском, к которому не привязан номер машины, водители будут оштрафованы на 5 тысяч рублей.

На 23 апреля в Москве выявлено 33 910 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2448 человека, скончались – 288.


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Теги: 
коронавирус  цифровые пропуска  автомобили  контроль 

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