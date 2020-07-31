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Город (Москва и область)
31.07.2020, 14:28
В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах
31 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, сообщает РБК со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Не...
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Город (Москва и область)
31.07.2020, 12:29
Ряд улиц в центре Москвы перекроют 2 августа в связи с Днем ВДВ
31 июля. Mossovetinfo.ru – В связи с празднованием Дня ВДВ в воскресенье, 2 августа, будет частично ограничено движение в центре Москвы, сообщается на едином транспортном портале столицы. С 0...
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Город (Москва и область)
31.07.2020, 11:31
Четыре станции красной ветки метро закроют для пассажиров с вечера 31 июля до 4 августа
31 июля. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии метро «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» закроют для пассажиров с 23:00 пятницы 31 июля до открытия метро во вторник, 4 авг...