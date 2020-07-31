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Город (Москва и область)     31.07.2020 14:28

В Москве усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах

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Теги:  масочный режим  контроль 

31 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, сообщает РБК со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По словам Немерюка, торговые сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции, все необходимые требования Роспотребнадзора будут соблюдаться, однако сейчас во многих магазинах не только покупатели, но и продавцы не используют маски и перчатки.

«Такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез», - отметил Немерюк.

По данным городских властей, если в мае масочный режим соблюдали более 90% горожан, то сейчас маски в общественных местах носят не более трети москвичей.

Ранее Немерюк сообщил, что в Москве за несоблюдение масочного режима будет оштрафовано боле 6 тысяч предприятий торговли. Общая сумма штрафов составит более 300 миллионов рублей. Также сообщалось, что в московских магазинах начали отказывать в обслуживании покупателям, не соблюдающим масочный режим.


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Теги: 
масочный режим  контроль 

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