31 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах, сообщает РБК со ссылкой на главу столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.



По словам Немерюка, торговые сети заверяли правительство, что после отмены режима самоизоляции, все необходимые требования Роспотребнадзора будут соблюдаться, однако сейчас во многих магазинах не только покупатели, но и продавцы не используют маски и перчатки.



«Такое ощущение, что все расслабились, как будто коронавирус куда-то исчез», - отметил Немерюк.



По данным городских властей, если в мае масочный режим соблюдали более 90% горожан, то сейчас маски в общественных местах носят не более трети москвичей.



Ранее Немерюк сообщил, что в Москве за несоблюдение масочного режима будет оштрафовано боле 6 тысяч предприятий торговли. Общая сумма штрафов составит более 300 миллионов рублей. Также сообщалось, что в московских магазинах начали отказывать в обслуживании покупателям, не соблюдающим масочный режим.