25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве установлен рекорд низкого давления, сообщает портал «Метеоновости».



Метеостанция на ВДНХ в 06:00 утра во вторник, 25 сентября было зафиксировано давление в 731,1 миллиметра ртутного столба. Предыдущий рекорд низкого давления для 25 сентября был зафиксирован в 1957 году. Тогда в Москве было зафиксировано давление в 751,3 миллиметра ртутного столба.