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Город (Москва и область)     03.12.2020 18:45

В Москве установлено 8 камер, фиксирующих непристегнутые ремни безопасности

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Теги:  видеонаблюдение  дороги  штрафы 

3 декабря. Mossovetinfo.ru - На улицах Москвы установлено 8 камер, которые будут штрафовать водителей за непристегнутые ремни безопасности, сообщает портал Autonews со ссылкой на источники в ГИБДД.

По данным издания, камеры установлены на ТТК, на Садовом кольце, на Северо-Восточной хорде (2 камеры), на Мичуринском проспекте, на Звенигородском шоссе, на Проспекте Вернадского и в Проектируемом проезде 7031.

Ранее сообщалось, что в Москве запускают новые системы видеофиксации, которые будут штрафовать водителей за езду с непристегнутым ремнем безопасности, а также за разговоры по мобильному телефону за рулем.


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Теги: 
видеонаблюдение  дороги  штрафы 

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