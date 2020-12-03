3 декабря. Mossovetinfo.ru - На улицах Москвы установлено 8 камер, которые будут штрафовать водителей за непристегнутые ремни безопасности, сообщает портал Autonews со ссылкой на источники в ГИБДД.



По данным издания, камеры установлены на ТТК, на Садовом кольце, на Северо-Восточной хорде (2 камеры), на Мичуринском проспекте, на Звенигородском шоссе, на Проспекте Вернадского и в Проектируемом проезде 7031.



Ранее сообщалось, что в Москве запускают новые системы видеофиксации, которые будут штрафовать водителей за езду с непристегнутым ремнем безопасности, а также за разговоры по мобильному телефону за рулем.