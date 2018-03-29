29 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве утром 29 марта зафиксировано появление сероводорода в атмосфере. Об этом сообщили в Мосэкомониотринге.



В отдельных районах был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.



Кроме того в некоторых района Москвы был превышена предельно допустимая концентрация по оксиду азота: превышение составляло от 0,1 до 1,2 раза.