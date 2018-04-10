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Город (Москва и область)     10.04.2018 13:30

В Москве утверждены 242 площадки для программы реновации

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Теги:  снос пятиэтажек  программа реновации  реновация  Марат Хуснуллин  Хуснуллин  строительство 

10 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве подобраны еще семь стартовых стартовых площадок для строительства домов по программе реновации жилья. Об этом не заседании президиума правительства столицы сообщил заместитель мэра Марат Хуснуллин.

В прошлом году было утверждено 236 площадок. Из семи новых площадок четыре находятся в САО, по одной в СВАО, ЮАО и ВАО. Кроме того, из списка площадок из-за технической невозможности строительства исключается площадка по адресу: ЮАО, район Царицыно, ул. Севанская, вл. 54-56.

Таким образом, в настоящее время утверждены 242 стартовые площадки.

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Теги: 
снос пятиэтажек  программа реновации  реновация  Марат Хуснуллин  Хуснуллин  строительство 

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