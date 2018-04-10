В Москве утверждены 242 площадки для программы реновации

10 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве подобраны еще семь стартовых стартовых площадок для строительства домов по программе реновации жилья. Об этом не заседании президиума правительства столицы сообщил заместитель мэра Марат Хуснуллин.



В прошлом году было утверждено 236 площадок. Из семи новых площадок четыре находятся в САО, по одной в СВАО, ЮАО и ВАО. Кроме того, из списка площадок из-за технической невозможности строительства исключается площадка по адресу: ЮАО, район Царицыно, ул. Севанская, вл. 54-56.



Таким образом, в настоящее время утверждены 242 стартовые площадки.