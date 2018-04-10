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Город (Москва и область)
10.04.2018, 13:30
В Москве утверждены 242 площадки для программы реновации
10 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве подобраны еще семь стартовых стартовых площадок для строительства домов по программе реновации жилья. Об этом не заседании президиума правительства столицы сообщи...
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Город (Москва и область)
10.04.2018, 11:41
Дом культуры Русакова отремонтируют
10 апреля. Mossovetinfo.ru - Дом культуры Ивана Русакова отремонтируют в Москве. Об этом сообщили в пресс службе департамента города Москвы конкурентной политике. Победитель конкурса с огран...
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Город (Москва и область)
10.04.2018, 10:18
В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома
10 апреля. Mossovetinfo.ru - В первой половине 2018 года в Москве заселят 24 дома, которые были отданы для реализации программы реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной п...