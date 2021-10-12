В Москве увеличат минимальный размер пенсии

12 октября. Mossovetinfo.ru — В Москве увеличат минимальный размер пенсий до 21 193 рублей в месяц, сообщает пресс-служба мэра Москвы Сергея Собянина.



В сообщении отмечается, что за счет городской доплаты минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве в 1,5 раза больше, чем предусмотрено федеральным законодательством.



Всего в Москве городскую доплату к пенсии получают 2,1 миллиона человек. В последний раз пенсии в Москве индексировали в январе текущего года, тогда размер минимальной пенсии вырос с 19 500 до 20 222 рублей.



Кроме того, согласно проекту бюджета Москвы на 2022 год, в следующем году на 4,8% будут проиндексированы социальные пособия, а также зарплаты бюджетников.



Ранее сообщалось, что Президиум правительства Москвы утвердил проект столичного бюджета на 2022 год.