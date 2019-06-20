20 июня. Mossovetinfo.ru – Масштабная модернизация поликлиник начнется в Москве в 2019 году, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы отметил, что в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость укрепления амбулаторного звена в здравоохранении. В связи с этим московские поликлиники будут оснащены новым оборудованием, а на работу будут приняты 700 врачей - узких специалистов.



В четверг, 20 июня, в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что несмотря на то, что система здравоохранения развивается, необходимо уделять внимание таким вопросам как доступность здравоохранения, а также устранение дефицита специалистов.