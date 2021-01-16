В Москве в 2021 году планируют построить более 100 домов по программе реновации

16 января. Mossovetinfo.ru – В Москве в 2021 году планируется построить 103 дома по программе реновации жилья. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.



Он также отметил, что в новые дома в 2021 году должны переехать около 30 тысяч человек.