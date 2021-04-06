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Город (Москва и область)     06.04.2021 10:05

В Москве в ближайшее время запустят «народный каршеринг»

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Теги:  каршеринг  народный каршеринг 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — В ближайшее время в Москве запустят «народный каршеринг», сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке сервисов аренды автомобилей.

Проект позволит владельцам автомобилей сдавать свои машины в аренду другим людям (сервис peer-to-peer). При этом, по мнению источников, речь будет идти скорее о более долгосрочной аренде, чем в обычном каршеринге, машины смогут сдавать в аренду, например те, кто уезжает в отпуск и не планирует пользоваться автомобилем неделю или две.

В отличие от традиционного каршеринга пользователь должен будет сам следить за состоянием автомобиля: мыть его, заправлять и так далее.

По данным издания, бесплатной парковки для «народного каршеринга» не предусмотрено, в отличие от каршеринга обычного.

В сентябре 2020 года глава департамента транспорта Москвы, заммэра Максим Ликсутов рассказал, что проект «народного каршеринга» в Москве планируется запустить в 2021 году. Действовать «народный каршеринг» будет через мобильное приложение, в котором любой автовладелец сможет внести данные о том, до какого времени он готов сдать свою машину, на какой радиус допускаются поездки, в каком месте он хочет получить машину обратно. Если предложенные условия устроят кого-то из пользователей, они смогут арендовать машину.

Проект «народного каршеринга» позволит автовладельцам не только не платить за парковку, но и заработать в то время, когда машина им не нужна. Кроме того, по мнению дептранса, проект позволит разгрузить улицы, за счет использования автомобилей, которые в другой ситуации простаивали бы и занимали бы парковочные места.

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Теги: 
каршеринг  народный каршеринг 

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