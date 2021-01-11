11 января. Mossovetinfo.ru – В ближайшие сутки в Москве резко похолодает, в среду и четверг ожидается понижение температуры до -22 градусов, все системы жизнеобеспечения города готовы к похолоданию, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



Системы отопления в Москве рассчитаны и на более низкие температуры. Информация о предстоящем похолодании была получена заранее, в связи с этим в теплосетях города была поднята температура носителя.



Также подготовлены мероприятия на случай нарушения электроснабжения, особое внимание уделено ТиНАО. За всеми подстанциями закреплены передвижные дизельные генераторы.