11 января. Mossovetinfo.ru – В ближайшие сутки в Москве резко похолодает, в среду и четверг ожидается понижение температуры до -22 градусов, все системы жизнеобеспечения города готовы к похолоданию, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Системы отопления в Москве рассчитаны и на более низкие температуры. Информация о предстоящем похолодании была получена заранее, в связи с этим в теплосетях города была поднята температура носителя.
Также подготовлены мероприятия на случай нарушения электроснабжения, особое внимание уделено ТиНАО. За всеми подстанциями закреплены передвижные дизельные генераторы.
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