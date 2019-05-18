18 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в ночь с 18 на 19 мая пройдет акция «Ночь в музее». Москвичей и гостей столицы приглашают принять участие интересных и неординарных культурных событиях, которые состоятся в городских музеях, галереях, арт-центрах и на других площадках.



По традиции учреждения будут работать допоздна. В акции «Ночь в музее» участвуют культурные площадки по всей Москве. Узнать подробнее о мероприятиях можно на сайте акции.