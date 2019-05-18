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Город (Москва и область)     18.05.2019 11:11

В Москве в ночь на 19 мая пройдет акция «Ночь в музее»

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Теги:  Ночь в музее  музеи 

18 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве в ночь с 18 на 19 мая пройдет акция «Ночь в музее». Москвичей и гостей столицы приглашают принять участие интересных и неординарных культурных событиях, которые состоятся в городских музеях, галереях, арт-центрах и на других площадках.

По традиции учреждения будут работать допоздна. В акции «Ночь в музее» участвуют культурные площадки по всей Москве. Узнать подробнее о мероприятиях можно на сайте акции.


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Теги: 
Ночь в музее  музеи 

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