6 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве в рождественские праздники около 35 площадок подготовили тематические мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



«В рождественские праздники около 35 площадок культурных учреждений и парков, подведомственных столичному департаменту культуры, подготовили тематические мероприятия. Москвичей и гостей города ждут уличные фестивали, музыкальные выступления, мастер-классы, театрализованные представления, колядки и другие развлечения», – сообщает портал мэра и правительства города.



В том числе:



6 января с 12:00 до 17:00 в музее-заповеднике «Коломенское» пройдут «Рождественские Святки»;



6 января с 17:00 в саду имени Баумана прозвучит «Рождественская симфония»;



7 января с 12:00 до 17:00 гости в усадьбе Измайлово можно погрузиться в атмосферу старинных рождественских гуляний;



7 января с 16:00 до 20:00 в музее-заповеднике «Царицыно» посетители увидят рождественские колядки, новогодние игры, частушки и гадания, интерактивную программу;



7 января в саду имени Баумана с 14:00 до 17:00 пройдут праздничные мероприятия: гостей ждут анимационная программа и танцевальный интерактив;



7 января в 12:00 и в 14:00 в усадьбе Воронцово пройдет представление «Новые приключения Маши и Вити»;



7 января с 14:00 в парке «Красная Пресня» пройдет анимационная программа, театральная постановка и мастер-классы по созданию арт-коллажей, панно и ароматических свечей. А вечером, в 18:00, состоится выступление кавер-группы;



7 января с 12:00 до 15:30 на центральной площади Лианозовского парка гостей ждет анимационная программа, мастер-класс «Сказочные снежинки» и дискотека.



Подробная программа тематических мероприятий– на сайте горадминистрации.



Также с 8 по 10 января в кинотеатрах сети «Москино» – «Спутник», «Сатурн» и «Вымпел» – покажут новогоднюю комедию «Елки-иголки» с Алиной Алексеевой и Павлом Прилучным в главных ролях.