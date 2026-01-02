 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     06.01.2026 12:00

В Москве в рождественские праздники около 35 площадок подготовили мероприятия

6 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве в рождественские праздники около 35 площадок подготовили тематические мероприятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В рождественские праздники около 35 площадок культурных учреждений и парков, подведомственных столичному департаменту культуры, подготовили тематические мероприятия. Москвичей и гостей города ждут уличные фестивали, музыкальные выступления, мастер-классы, театрализованные представления, колядки и другие развлечения», – сообщает портал мэра и правительства города.

В том числе:

6 января с 12:00 до 17:00 в музее-заповеднике «Коломенское» пройдут «Рождественские Святки»;

6 января с 17:00 в саду имени Баумана прозвучит «Рождественская симфония»;

7 января с 12:00 до 17:00 гости в усадьбе Измайлово можно погрузиться в атмосферу старинных рождественских гуляний;

7 января с 16:00 до 20:00 в музее-заповеднике «Царицыно» посетители увидят рождественские колядки, новогодние игры, частушки и гадания, интерактивную программу;

7 января в саду имени Баумана с 14:00 до 17:00 пройдут праздничные мероприятия: гостей ждут анимационная программа и танцевальный интерактив;

7 января в 12:00 и в 14:00 в усадьбе Воронцово пройдет представление «Новые приключения Маши и Вити»;

7 января с 14:00 в парке «Красная Пресня» пройдет анимационная программа, театральная постановка и мастер-классы по созданию арт-коллажей, панно и ароматических свечей. А вечером, в 18:00, состоится выступление кавер-группы;

7 января с 12:00 до 15:30 на центральной площади Лианозовского парка гостей ждет анимационная программа, мастер-класс «Сказочные снежинки» и дискотека.

Подробная программа тематических мероприятий– на сайте горадминистрации.

Также с 8 по 10 января в кинотеатрах сети «Москино» – «Спутник», «Сатурн» и «Вымпел» – покажут новогоднюю комедию «Елки-иголки» с Алиной Алексеевой и Павлом Прилучным в главных ролях.

