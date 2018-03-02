В Москве в воскресенье ожидаются большие снегопады - четверть месячной нормы осадков

2 марта, Mossovetinfo.ru - В воскресенье, 4 марта, балканский циклон принесет в Москву продолжительные и интенсивные снегопады, может выпасть четверть месячной нормы осадков. ««Выпадет примерно 8-10 мм осадков - весьма существенно, учитывая, что норма осадков составляет 34 мм.», - сообщает центр погоды «Фобос».



Произойдет существенное изменение погоды - «в субботу это проявится в интенсивном понижении атмосферного давления, небольших снегопадах, незначительном потеплении. А в воскресенье снегопады усилятся и потепление будет заметнее», - отмечается в сообщении.



По информации «Фобос», в субботу, 3 марта, к Москве с юга приблизится циклон. Давление упадет до 740 мм рт. ст.



В воскресенье, 4 марта, давление упадет до 730 мм рт. ст. Температура ночью, -12…-7°С, днем -9…-4°С.