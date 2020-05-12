12 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве продлили возможность получить цифровой пропуск для поездок по городу с помощью смс, соответствующий указ мэра Москвы Сергея Собянин опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.
Ранее глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил, что с 12 мая будет закрыта возможность получить цифровой пропуск через смс. Планировалось, что получить пропуск можно будет только на портале мэра и правительства Москвы, а также по телефону Единой справочной службы.
Система цифровых пропусков была введена в Москве и Подмосковье 15 апреля в связи с распространением коронавируса.
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