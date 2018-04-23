Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     24.04.2018 09:15

В Москве весной высадят около 140 тысяч кустарников

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве этой весной будет высажено около 140 тысяч кустарников. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Высадка кустарников уже началась на Садовом кольцо. Далее работы продолжатся на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах.

Бирюков отметил, что все работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан.

Летом кустарники будут поливать два-три раза в неделю.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
благоустройство  Петр Бирюков  Бирюков 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:01 Город (Москва и область) Площадь возле станции метро «Улица 1905 года» начали готовить к благоустройству

09:15 Город (Москва и область) В Москве весной высадят около 140 тысяч кустарников

08:22 Общество В Москве впервые выявлен вирус клещевого энцефалита

08:16 Общество Тепло и без осадков будет в Москве 24 апреля

08:11 Другое Московский зоопарк 1 мая перейдет на летний режим работы

Актуальные материалы

08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google

16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году

18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы

23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание

11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru