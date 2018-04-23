Другие материалы
-
Город (Москва и область)
24.04.2018, 11:01
Площадь возле станции метро «Улица 1905 года» начали готовить к благоустройству
24 апреля. Mossovetinfo.ru – Площадь возле станции метро «Улица 1905 года» начали готовить к благоустройству. Об этом сообщается на портале правительства Москвы. Места, где идет ремонт, отдел...
-
Город (Москва и область)
24.04.2018, 09:15
В Москве весной высадят около 140 тысяч кустарников
24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве этой весной будет высажено около 140 тысяч кустарников. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Высадка кустарников уже началась на Садово...
-
Город (Москва и область)
23.04.2018, 17:12
Собянин рассказал о системе мониторинга стихии вокруг Москвы
23 апреля. Mossovetinfo.ru – Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, которого цитирует «Российская газета». ...