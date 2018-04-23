24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве этой весной будет высажено около 140 тысяч кустарников. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.



Высадка кустарников уже началась на Садовом кольцо. Далее работы продолжатся на улицах исторического центра, на набережных и въездных группах.



Бирюков отметил, что все работы выполняются в ночное время, чтобы не мешать дорожному движению и не создавать неудобств для горожан.



Летом кустарники будут поливать два-три раза в неделю.