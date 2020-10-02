2 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве вновь начала работать «горячая линия» для граждан, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения колл-центра городского комплекса социального развития.



В колл-центре звонки москвичей принимают более 200 сотрудников центров госуслуг, 11 сотрудников службы психологической поддержки и около 100 работников социальной службы.



Позвонив на «горячую линию» москвичи могут оформить больничный, сделать заявку на социальную помощь, получить психологическую поддержку.



Около 7 тысяч социальных работников будут бесплатно привозить москвичам на самоизоляции продукты, лекарства, корм для домашних животных.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома.