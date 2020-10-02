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Город (Москва и область)     02.10.2020 02:22

В Москве возобновила работу «горячая линия» для пожилых людей

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Теги:  горячая линия  пожилые 

2 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве вновь начала работать «горячая линия» для граждан, которым рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения колл-центра городского комплекса социального развития.

В колл-центре звонки москвичей принимают более 200 сотрудников центров госуслуг, 11 сотрудников службы психологической поддержки и около 100 работников социальной службы.

Позвонив на «горячую линию» москвичи могут оформить больничный, сделать заявку на социальную помощь, получить психологическую поддержку.

Около 7 тысяч социальных работников будут бесплатно привозить москвичам на самоизоляции продукты, лекарства, корм для домашних животных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома.


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Теги: 
горячая линия  пожилые 

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