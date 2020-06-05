5 июня. Mossovetinfo.ru – Центры информирования населения по переселению в рамках программы реновации жилья, возобновили свою работу в Москве с пятницы, 5 июня, соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы сообщает, что прием граждан ведется в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Организовано соблюдение социальной дистанции, применение средств личной защиты, а также регулярная дезинфекция и уборка помещений.