16 мая. Mossovetinfo.ru – Около 60 тысяч участников и 300 спикеров со всего мира примут участие в первой Московской неделе предпринимательства, которая пройдет в столице с 28 мая по 1 июня, сообщил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.



«Мы заинтересованы в росте малого и среднего бизнеса. Запуск Московской недели предпринимательства - еще один крупный шаг в создании настоящей экосистемы предпринимательства в городе», приводит слова Фурсина ТАСС.



По словам Фурсина, в рамках Московской недели предпринимательства пройдут пять деловых мероприятий международного уровня в том числе Московский предпринимательский форум, Московский форум индустрии моды и образовательный форум «Трансформация». Кроме того, в течение всей недели предпринимательства ожидаются активные бизнес-контакты.