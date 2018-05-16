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Город (Москва и область)     16.05.2018, 15:46

В Москве впервые пройдет неделя предпринимательства

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Теги:  форумы  бизнес  Московская неделя предпринимательства  предпринимательство 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Около 60 тысяч участников и 300 спикеров со всего мира примут участие в первой Московской неделе предпринимательства, которая пройдет в столице с 28 мая по 1 июня, сообщил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин.

«Мы заинтересованы в росте малого и среднего бизнеса. Запуск Московской недели предпринимательства - еще один крупный шаг в создании настоящей экосистемы предпринимательства в городе», приводит слова Фурсина ТАСС.

По словам Фурсина, в рамках Московской недели предпринимательства пройдут пять деловых мероприятий международного уровня в том числе Московский предпринимательский форум, Московский форум индустрии моды и образовательный форум «Трансформация». Кроме того, в течение всей недели предпринимательства ожидаются активные бизнес-контакты.


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Теги: 
форумы  бизнес  Московская неделя предпринимательства  предпринимательство 

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