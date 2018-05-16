Другие материалы
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 15:46
В Москве впервые пройдет неделя предпринимательства
16 мая. Mossovetinfo.ru – Около 60 тысяч участников и 300 спикеров со всего мира примут участие в первой Московской неделе предпринимательства, которая пройдет в столице с 28 мая по 1 июня, сообщил...
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 14:57
Здание XIX века в центре Москвы выставлено на торги
16 мая. Mossovetinfo.ru – Кирпичное двухэтажное здание постройки 1860 года, расположенное в центре Москвы, выставлено на торги, сообщается на официальном сайт департамента Москвы по конкурентной по...
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Город (Москва и область)
16.05.2018, 13:42
«Ледяную пещеру» в парке «Зарядье» откроют 17 мая
16 мая. Mossovetinfo.ru – «Ледяную пещеру» в парке «Зарядье» откроют для посетителей в четверг, 17 мая. Об этом в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что...