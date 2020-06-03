3 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 1842 случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это минимальное число заболевших с конца апреля - 23 апреля было выявлено 1959 случаев заболевания.



Всего в столице зафиксировано 187 216 случаев. На данный момент в столице заражено 92 877 человек. За сутки от коронавируса в столице вылечились 3385 человек. Всего выздоровели 91 654 человека, умерли – 2685 человек.

В России выявлено 432 277 случаев во всех регионах.