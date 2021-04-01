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Город (Москва и область)     01.04.2021 12:10

В Москве впервые с начала марта выявлено более 2 000 новых случаев COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлен 2 151 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Более 2 000 случаев заражения за сутки в Москве выявлено впервые с 3 марта, когда было выявлено 2 150 случаев заболевания.

Кроме того, за сутки в Москве от коронавируса вылечились 1632 человека из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 51 человек.

В целом по России за сутки было выявлено 9 169 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 247 человек, скончались 383 человека.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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