В Москве впервые с начала марта выявлено более 2 000 новых случаев COVID-19

1 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлен 2 151 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Более 2 000 случаев заражения за сутки в Москве выявлено впервые с 3 марта, когда было выявлено 2 150 случаев заболевания.



Кроме того, за сутки в Москве от коронавируса вылечились 1632 человека из числа заболевших ранее. Скончался в результате заболевания 51 человек.



В целом по России за сутки было выявлено 9 169 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 10 247 человек, скончались 383 человека.