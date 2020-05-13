13 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 4 703 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 126 004 случая заболевания. Вылечились 21 506 человек. Умерло 1232 человек.



В России зафиксировано 222 271 случая заражения коронавирусом.