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Город (Москва и область)     09.10.2020 01:17

В Москве временно отключили кремлевские куранты

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Теги:  Кремль  куранты 

8 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве с 9 октября временно отключили кремлевские куранты, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны.

Куранты отключены для того, чтобы дооснастить звонницу Спасской башни новыми колоколами и настроить их.

В настоящее время на звоннице находится 13 колоколов, большая часть которых была отлита еще во времена Екатерины II мастером-литейщиком Семеном Можжухиным. В дополнение к ним будут установлены еще 12 колоколов, отлитых на воронежском Колокололитейном заводе Анисимова.

После установки новых колоколов звонница сможет исполнять гимн России длительностью полторы минуты (один куплет и один припев) с подголосками.


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Теги: 
Кремль  куранты 

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