8 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве с 9 октября временно отключили кремлевские куранты, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны.



Куранты отключены для того, чтобы дооснастить звонницу Спасской башни новыми колоколами и настроить их.



В настоящее время на звоннице находится 13 колоколов, большая часть которых была отлита еще во времена Екатерины II мастером-литейщиком Семеном Можжухиным. В дополнение к ним будут установлены еще 12 колоколов, отлитых на воронежском Колокололитейном заводе Анисимова.



После установки новых колоколов звонница сможет исполнять гимн России длительностью полторы минуты (один куплет и один припев) с подголосками.