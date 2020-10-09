8 октября. Mossovetinfo.ru - В Москве с 9 октября временно отключили кремлевские куранты, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны.
Куранты отключены для того, чтобы дооснастить звонницу Спасской башни новыми колоколами и настроить их.
В настоящее время на звоннице находится 13 колоколов, большая часть которых была отлита еще во времена Екатерины II мастером-литейщиком Семеном Можжухиным. В дополнение к ним будут установлены еще 12 колоколов, отлитых на воронежском Колокололитейном заводе Анисимова.
После установки новых колоколов звонница сможет исполнять гимн России длительностью полторы минуты (один куплет и один припев) с подголосками.
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