12 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве временно отменяются плановые посещения женских консультаций беременными женщинами, вводится особый порядок оказания беременным медицинской помощи, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.



Посещать специалистов женских консультаций беременные женщины могут только для постановки на учет по беременности, для проведения УЗИ и для введения антирезусного иммуноглобулина с целью профилактики резус-сенсибилизации во время беременности и при появлении жалоб.



Анализы для исследований могут доставить родственники или знакомые пациенток. Узнать результаты и получить консультацию лечащего врача беременные женщины могут дистанционно. Также дистанционно можно оформить больничный лист или декретный отпуск.



В период пандемии беременным женщинам рекомендовано ежедневно предоставлять участковому врачу женской консультации дневник артериального давления и водного баланса.



При ухудшении самочувствия или при появлении признаков ОРВИ беременным женщинам рекомендуется сразу вызывать скорую помощь, при необходимости они будут немедленно госпитализированы в стационар.



Отмечается, что все родильные дома Москвы открыты и вся помощь по родовспоможению оказывается в полном объеме.

