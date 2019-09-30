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Город (Москва и область)     30.09.2019 12:16

В Москве вручат премию за лучший проект комплексного благоустройства

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Теги:  благоустройство  экология  премии  Петр Бирюков  Бирюков 

30 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве идет прием заявок на соискание премии в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды призвана составить список ведущих достижений в сфере экологически чистых и энергосберегающих технологий.

Поиску инновационных и креативных решений в вопросах комплексного благоустройства посвящен Конкурс лучших проектов комплексного благоустройства природных и озелененных территорий среди студентов профильных ВУЗов и проектных организаций.

Подробнее узнать об условиях конкурсов можно по ссылкам:

Премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды

Премия Правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства

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Карта места

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Теги: 
благоустройство  экология  премии  Петр Бирюков  Бирюков 

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