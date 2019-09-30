30 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве идет прием заявок на соискание премии в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды призвана составить список ведущих достижений в сфере экологически чистых и энергосберегающих технологий.Поиску инновационных и креативных решений в вопросах комплексного благоустройства посвящен Конкурс лучших проектов комплексного благоустройства природных и озелененных территорий среди студентов профильных ВУЗов и проектных организаций.Подробнее узнать об условиях конкурсов можно по ссылкам: