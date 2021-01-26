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Город (Москва и область)     26.01.2021 17:34

В Москве второй день подряд установлен температурный рекорд

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Теги:  погода  рекорды  оттепель 

26 января. Mossovetinfo.ru – В Москве второй день подряд установлен температурный рекорд, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Сообщается, что в Москве была зафиксирована температура +3,8 градуса, что является рекордом для 26 января за все 143 года метеорологических наблюдений.

Ранее сообщалось, что 25 января температура воздуха в Москве также оказалась рекордной за все время время наблюдений.

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Карта места

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Теги: 
погода  рекорды  оттепель 

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