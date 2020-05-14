14 мая. Mossovetinfo.ru – Мосгосстройнадзор оформил разрешения на ввод в эксплуатацию двух домов в рамках программы реновации жилья, сообщает пресс-служба ведомства.



Один дом построен в Кузьминках, второй дом построен в Коньково. В общей сложности в двух домах расположено 593 квартиры. В квартирах выполнена улучшенная отделка согласно стандартам программы реновации.



К домам подведены и подключены все необходимые инженерные коммуникации, прилегающие территории благоустроены, возле домов обустроены детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.