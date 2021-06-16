16 июня. Mossovetinfo.ru – Главный государственный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг.



Как сообщил на своем сайте мэр Москвы Сергей Собянин, в целях выполнения этого постановления им принят указ, определяющий механизм и порядок его реализации. До 1 июля будет создана необходимая информационная система, позволяющая контролировать процесс достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.



Ранее Собянин объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими, а также ввел новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавируса. Позже мэр Москвы заявил о росте числа тяжелых пациентов с COVID-19.