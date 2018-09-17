17 сентября. Mossovetinfo.ru – В кассы метро поступили проездные билеты «Единый», посвященные отмене турникетов в наземном транспорте Москвы, сообщается на Едином транспортном портале столицы.
На лицевой стороне билета напечатана надпись: «Наземные городские маршруты Москвы – без турникетов», на оборотной стороне нанесен хештег #лидируйвалидируй. Новые билеты призваны напомнить москвичам о необходимости оплачивать проезд в наземном общественном транспорте после отмены турникетов. Тематические «Единые» выпущены тиражом в 400 тысяч экземпляров.
Турникеты отменены в московском наземном транспорте с 1 сентября. Отмена турникетов позволяет совершать посадку во все двери, это экономит время остановок. Таким образом пассажиры экономят в поездках до 20 минут.
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