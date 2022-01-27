В Москве выявили более 26 000 новых случаев коронавируса

27 января. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 26 586 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Это максимум за все время пандемии.



Госпитализировано за сутки в Москве 1459 человек. Доля госпитализаций составляет 5,5 процента от числа заболевших. На ИВЛ на данный момент находятся 494 человека.



Выздоровели еще 5465 пациентов, умерли 72 человека.