В Москве выявили более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса

14 июня. Mossovetinfo - В Москве за последние сутки выявлено 6590 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



Днем ранее в Москве было выявлено 7704 новых случая. Максимальное значение было зафиксировано в декабре 2020 года — более 8,2 тысячи новых случаев коронавируса.



В России за сутки зафиксировано новых случаев.