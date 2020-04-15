15 апреля. Mossovetinfo.ru – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 14 776. Об этом сообщили в оперативном штабе города.
За сутки в столице подтверждено 1774 случая заражения. Выздоровели - 1205 человек, скончались - 106.
В России зафиксировано уже 24 490 случаев заболевания.
11:44 Город (Москва и область) Более 200 нарушителей режима изоляции в Москве принудительно госпитализированы за сутки
11:00 Город (Москва и область) Собянин: необходимо перейти к автоматизированному контролю пропусков на входе в метро
10:53 Город (Москва и область) Собянин назвал критичным образование очередей в метро из-за проверок цифровых пропусков
10:33 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено 272 новых случая заражения коронавирусом
10:30 Город (Москва и область) В Москве выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусом
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель