15 апреля. Mossovetinfo.ru – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 14 776. Об этом сообщили в оперативном штабе города.



За сутки в столице подтверждено 1774 случая заражения. Выздоровели - 1205 человек, скончались - 106.



В России зафиксировано уже 24 490 случаев заболевания.