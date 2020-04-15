Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.04.2020 10:30

В Москве выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусом

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве достигло 14 776. Об этом сообщили в оперативном штабе города.

За сутки в столице подтверждено 1774 случая заражения. Выздоровели - 1205 человек, скончались - 106.

В России зафиксировано уже 24 490 случаев заболевания.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус 

Возврат к списку

Лента новостей

11:44 Город (Москва и область) Более 200 нарушителей режима изоляции в Москве принудительно госпитализированы за сутки

11:00 Город (Москва и область) Собянин: необходимо перейти к автоматизированному контролю пропусков на входе в метро

10:53 Город (Москва и область) Собянин назвал критичным образование очередей в метро из-за проверок цифровых пропусков

10:33 Город (Москва и область) В Подмосковье за сутки выявлено 272 новых случая заражения коронавирусом

10:30 Город (Москва и область) В Москве выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусом

Актуальные материалы

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru