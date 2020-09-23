23 сентября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 970 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Также сообщается, что выздоровели 1226 пациентов из числа ранее заболевших, 16 человек скончались в результате заболевания.
Таким образом, с начала пандемии в Москве зафиксировано 279 358 случаев заражения. Выздоровели 240 352 человека, скончались 5 100 человек.
В России в общей сложности с начала пандемии зафиксировано 1 122 241 случай заражения. Выздоровели 923 699 человек, скончались 19 799 человек.
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