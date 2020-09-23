23 сентября. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 970 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Также сообщается, что выздоровели 1226 пациентов из числа ранее заболевших, 16 человек скончались в результате заболевания.



Таким образом, с начала пандемии в Москве зафиксировано 279 358 случаев заражения. Выздоровели 240 352 человека, скончались 5 100 человек.



В России в общей сложности с начала пандемии зафиксировано 1 122 241 случай заражения. Выздоровели 923 699 человек, скончались 19 799 человек.