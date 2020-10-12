12 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 395 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Кроме того, сообщается, что за сутки от коронавируса вылечился 1 131 пациент, скончалось в результате заболевания 34 человека.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 334 813 случаев заражения коронавирусом. 262 750 человек вылечились, 5 629 человек скончались.