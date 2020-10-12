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Город (Москва и область)     12.10.2020 10:35

В Москве выявлено более 4,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  статистика 

12 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 4 395 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Кроме того, сообщается, что за сутки от коронавируса вылечился 1 131 пациент, скончалось в результате заболевания 34 человека.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 334 813 случаев заражения коронавирусом. 262 750 человек вылечились, 5 629 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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