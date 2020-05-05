5 мая. Mossovetinfo.ru – 5 714 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 80 115 случаев заболевания. Вылечились 7870 человек. Умерло 816 человек.



В России зафиксировано 155 370 случаев заражения коронавирусом.