23 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 5 478 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное число заболевших с 10 мая, когда за сутки было выявлено 6 196 новых случаев заражения.
Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 2 779 пациентов из числа ранее заболевших, скончались в результате заболевания 62 человека.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 386 908 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 285 271 человек, скончалось 6 249 человек.
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