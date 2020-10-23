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Город (Москва и область)     23.10.2020 10:42

В Москве выявлено максимальное число новых случаев коронавируса с 11 мая

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Теги:  коронавирус  статистика 

23 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 5 478 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное число заболевших с 10 мая, когда за сутки было выявлено 6 196 новых случаев заражения.

Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 2 779 пациентов из числа ранее заболевших, скончались в результате заболевания 62 человека.

Всего с начала пандемии в Москве выявлено 386 908 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 285 271 человек, скончалось 6 249 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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