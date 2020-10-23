23 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 5 478 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное число заболевших с 10 мая, когда за сутки было выявлено 6 196 новых случаев заражения.



Также сообщается, что за сутки от коронавируса вылечились 2 779 пациентов из числа ранее заболевших, скончались в результате заболевания 62 человека.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 386 908 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 285 271 человек, скончалось 6 249 человек.