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Город (Москва и область)     09.04.2021 11:02

В Москве выявлено максимальное число новых случаев коронавируса с конца января.

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

9 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлен 2 421 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб

Этом максимальное количество случаев заражения с 29 января, когда за сутки было выявлено 2 430 случаев заражения.

Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 1 989 пациентов из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 57 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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