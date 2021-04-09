В Москве выявлено максимальное число новых случаев коронавируса с конца января.

9 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлен 2 421 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб



Этом максимальное количество случаев заражения с 29 января, когда за сутки было выявлено 2 430 случаев заражения.



Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 1 989 пациентов из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 57 человек.