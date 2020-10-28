28 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 3 670 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Впервые с 14 октября количество новых случаев заражения опустилось ниже 4 тысяч.



Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 3 577 ранее заболевших пациентов. В то же от коронавируса скончалось 75 человек.



Всего с начала пандемии в Москве выявлено 409 022 случая заражения. Выздоровел 300 051 человек, скончалось 6 578 человек.