28 октября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 3 670 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Впервые с 14 октября количество новых случаев заражения опустилось ниже 4 тысяч.
Кроме того, за сутки от коронавируса вылечились 3 577 ранее заболевших пациентов. В то же от коронавируса скончалось 75 человек.
Всего с начала пандемии в Москве выявлено 409 022 случая заражения. Выздоровел 300 051 человек, скончалось 6 578 человек.
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