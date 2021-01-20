В Москве выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с конца сентября

20 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 452 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Последний раз такое низкое количество новых случаев заболевания было выявлено в Москве 30 сентября, когда за сутки заболело 2 424 человека.



Кроме того, за сутки в Москве от коронавируса вылечились 4 770 пациентов из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 65 человек.



В целом по России за сутки зафиксировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 25 290 человека, скончались 597 человека.