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Город (Москва и область)     20.01.2021 11:05

В Москве выявлено минимальное число новых случаев COVID-19 с конца сентября

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

20 января. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 452 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Последний раз такое низкое количество новых случаев заболевания было выявлено в Москве 30 сентября, когда за сутки заболело 2 424 человека.

Кроме того, за сутки в Москве от коронавируса вылечились 4 770 пациентов из числа заболевших ранее. Скончалось в результате заболевания 65 человек.

В целом по России за сутки зафиксировано 21 152 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели 25 290 человека, скончались 597 человека.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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