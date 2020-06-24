24 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 811 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее число случаев с 8 апреля, когда было выявлено 660 случаев заболевания.



За сутки в Москве выздоровели 2020 человек, заразившиеся коронавирусом. Всего вылечились 141 268 человек. За сутки умерли 14 человек, всегда скончались – 3659 человек.