24 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 811 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее число случаев с 8 апреля, когда было выявлено 660 случаев заболевания.
За сутки в Москве выздоровели 2020 человек, заразившиеся коронавирусом. Всего вылечились 141 268 человек. За сутки умерли 14 человек, всегда скончались – 3659 человек.
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