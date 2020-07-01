1 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено наименьшее число новых случаев коронавируса с начала апреля. Об этом сообщает оперативный штаб.
За сутки в столице зафиксировано 611 случаев заболевания. Это наименьшее число случаев с 6 апреля, когда был подтвержден 591 случай заболевания.
Всего в Москве выявлено 222 209 случаев коронавируса. Вылечились 152 193 человека, умерли - 3831. В России подтверждено 654 405 случаев, вылечились - 422 931 человек, скончались - 9536.
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