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Город (Москва и область)     01.07.2020 10:33

В Москве выявлено наименьшее число новых случаев коронавируса с 6 апреля

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Теги:  коронавирус 

1 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве выявлено наименьшее число новых случаев коронавируса с начала апреля. Об этом сообщает оперативный штаб.

За сутки в столице зафиксировано 611 случаев заболевания. Это наименьшее число случаев с 6 апреля, когда был подтвержден 591 случай заболевания.

Всего в Москве выявлено 222 209 случаев коронавируса. Вылечились 152 193 человека, умерли - 3831. В России подтверждено 654 405 случаев, вылечились - 422 931 человек, скончались - 9536.


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Теги: 
коронавирус 

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