10 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано 199 785 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



За сутки в столице было подтверждено 1 195 случаев заболевания. Это наименьшее количество заболевших с 11 апреля, когда за сутки заразились 1030 человек. Кроме того, за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 3 796 человек.



Всего за все время в Москве от коронавируса выздоровели 113 533 человека, умерли – 3 085 человек (за сутки – 56).