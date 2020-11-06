6 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 6 253 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Это максимальное число случаев заражения с 6 мая, когда за сутки было выявлено 6 703 случая.
Кроме того, за стуки от коронавируса вылечились 3 783 человека, скончались в результате заболевания 69 человек.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 456 689 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 332 984 человека, скончались 7 140 человек.
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