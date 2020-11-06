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Город (Москва и область)     06.11.2020 11:00

В Москве выявлено рекордное число новых случаев коронавируса за полгода

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Теги:  коронавирус  статистика 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве выявлено 6 253 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Это максимальное число случаев заражения с 6 мая, когда за сутки было выявлено 6 703 случая.

Кроме того, за стуки от коронавируса вылечились 3 783 человека, скончались в результате заболевания 69 человек.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 456 689 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 332 984 человека, скончались 7 140 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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