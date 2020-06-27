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Город (Москва и область)     27.06.2020 12:08

В Москве выявлено самое низкое число новых случаев COVID-19 с начала апреля

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Теги:  коронавирус  статистика 

27 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев заражения коронавирусом с начала апреля, следует из данных оперативного штаба.

За сутки в столице зафиксировано 750 новых случаев коронавируса. В последний раз столь низкий показатель отмечался 8 апреля.

За все время пандемии в Москве выявлено 219 354 случая заражения коронавирусом. 146 043 человека выздоровели, 3 714 человек скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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