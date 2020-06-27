27 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено самое низкое число новых случаев заражения коронавирусом с начала апреля, следует из данных оперативного штаба.



За сутки в столице зафиксировано 750 новых случаев коронавируса. В последний раз столь низкий показатель отмечался 8 апреля.



За все время пандемии в Москве выявлено 219 354 случая заражения коронавирусом. 146 043 человека выздоровели, 3 714 человек скончались.